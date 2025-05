Seguridad municipal de La Florida en scooter detiene a tres “motochorros” tras robar teléfonos

En un operativo realizado durante la tarde en el sector del paradero 14 de Vicuña Mackenna, funcionarios de Seguridad Municipal de La Florida lograron detener a tres delincuentes extranjeros que, bajo la modalidad de motochorros, habían robado al menos seis teléfonos celulares en distintos puntos de la comuna.

El hecho se produjo luego de que vecinos alertaran a personal de patrullaje preventivo en scooters sobre el actuar de un sujeto en moto que arrebataba celulares, asistido por cómplices a bordo de un automóvil.

Tras una persecución que se extendió hasta las cercanías del Mall Plaza Vespucio, los funcionarios municipales lograron interceptar a los sospechosos, quienes luego fueron entregados a Carabineros y trasladados a la 36ª Comisaría.

“Pensamos que era un delivery”

El jefe de operaciones de Seguridad Municipal, Jorge Beas, valoró la eficacia del nuevo sistema de patrullaje, que debutó esta semana: “Nuestro nuevo sistema de patrullaje se percató de la situación y logró perseguir a estos sujetos, aprovechando la congestión vehicular del lugar para lograr la detención”, afirmó.

Una de las víctimas, Brayan Araneda, relató que fue asaltado mientras estaba con amigos en un local de comida rápida.

“Pensamos que era un delivery. De repente me roba el celular y al perseguirlo me doy cuenta que andaba con otro tipo en moto. Di por perdido mi teléfono, hasta que me llaman a mi casa para decirme que lo tenían en comisaría, así que agradecido por la labor de la seguridad municipal”, señaló.