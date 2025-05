Rechazan recurso de protección contra Azul Azul por “derecho de admisión” contra fanáticos que ingresaron sin autorización al Nacional

Una victoria jurídica sumó por estos días Azul Azul, que tenía abierto un flanco judicial por la aplicación del “derecho de admisión” a un grupo de hinchas de la U de Chile.

El caso data del 2019, donde la orgánica que rige los destinos del elenco universitario laico aplicó su prohibición de acceso a los estadios al haber sido sorprendidos ingresando sin autorización al Estadio Nacional.

Para peor, los fanáticos portaban elementos sospechosos en mochilas, cuestión que derivó en un parte policial, el cual dio inicio a una investigación penal que fue archivada posteriormente y, en 2024, culminó con el sobreseimiento definitivo por falta de delito y prescripción.

Ante esto, solicitaron que se alzara el derecho de admisión en su contra, lo cual fue rechazado por la ANFP al no seguir el protocolo, el cual señala que “no será considerado como antecedente suficiente para estos efectos la resolución judicial que, pronunciándose sobre los mismos hechos que fundamentaron el ejercicio del derecho de admisión, no decrete expresamente la no ocurrencia de los mismos, o que no decretare expresamente la falta de participación del solicitante".

Producto de lo anterior, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel contra Azul Azul, acusando vulneraciones a garantías constitucionales, solicitando el alzamiento de la medida.

Sin embargo, según informa Diario Constitucional, el sobreseimiento otorgado por el Octavo juzgado de garantía “no decreta en ningún caso la no ocurrencia de los hechos ni la falta de participación. Ninguna de estas dos condiciones aplica en este caso. Por tanto, no puede ser considerado como antecedente suficiente para la impugnación del derecho de admisión”.

“No hay ilegalidad o arbitrariedad alguna que reprochar a las recurridas, máxime si la decisión se encuentra debidamente motivada en los hechos y antecedentes que le sirvieron de base”, cierra el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue ratificado por la Corte Suprema, con lo que se mantendrá el “derecho de admisión” contra este grupo de hinchas de la U de Chile.