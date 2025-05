Matías Sepúlveda explica el rol clave de Aránguiz en su golazo de tiro libre y confiesa qué le dijo el “Príncipe” antes de anotarle a Carabobo

Matías Sepúlveda se lució con un golazo de tiro libre en el triunfo de Universidad de Chile ante Carabobo este martes, por Copa Libertadores. Con un tremendo remate de zurda, el “Tucu” sorprendió al portero rival y abrió la cuenta para los azules, que terminaron goleando 4-0 en el Estadio Nacional.

Tras el partido, el lateral-volante de la U explicó el rol clave de Charles Aránguiz en el gol que marcó y confesó lo que dijo el “Príncipe” justo antes de patear el tiro libre. “Vi al arquero un poco tirado, esperando el centro, y Charles me dio la confianza, me dijo ‘pégale al arco nomás’. Es la confianza que él siempre nos da dentro de la cancha”, comentó en diálogo con ESPN.

Además, el formado en O’Higgins se refirió al buen presente que vive en el cuadro universitario. “Me siento muy bien, eso es gracias a mis compañeros. También trabajo por fuera con mi preparador físico, a quien le mando saludos. Y en general, el apoyo de mi familia, de mi polola, de las personas que siempre están ahí”, comentó.

Por último, el mediocampista abordó su rol como lateral izquierdo en el esquema de juego que propone Gustavo Álvarez. “Parece que ya quedé en esa posición, pero trato de hacer la función que me pide Álvarez, quien me deja claro lo que tengo que hacer, por eso no se me complica mucho. Obviamente, después vamos corrigiendo, él me va ayudando con detalles más tácticos y eso me ha servido para ayudar al equipo”, concluyó.