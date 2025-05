Los accionistas respaldan abrumadoramente, con un 99,52%, la gestión de Oughourlian al frente de PRISA

La Junta General de Accionistas de PRISA, celebrada este miércoles 14 de mayo en Madrid, ha respaldado la gestión de Joseph Oughourlian al frente del Consejo de Administración de la compañía con una abrumadora mayoría del 99,52% de los votos, cuando se han cumplido más de cuatro años desde que fue nombrado presidente.

También se han aprobado con amplísima mayoría las cuentas anuales correspondientes a 2024, el número de consejeros, la retribución del Consejo de Administración, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024 y el estado de información no financiera consolidado e Información sobre sostenibilidad correspondiente a dicho ejercicio.

Joseph Oughourlian, presidente de PRISA: “Por fin estamos donde queremos estar”

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ha asegurado que 2024 ha sido un año de buenos resultados tanto en educación como en medios y que el Grupo no ha parado en los últimos cuatro años: “Hemos reordenado los negocios, hemos acelerado su transformación digital, hemos consolidado nuestra posición en Latinoamérica y hemos reforzado la relevancia de nuestras marcas. Y, sobre todo, hemos dado la vuelta a la situación financiera del Grupo reduciendo drásticamente la deuda y el apalancamiento”.

“Por fin estamos donde queremos estar. Por fin podemos centrarnos en lo importante, en el desarrollo de nuestros productos, el crecimiento de nuestros negocios y el compromiso con la excelencia de cara a todos nuestros lectores, oyentes y clientes; de cara a toda la sociedad”, ha declarado.

Oughourlian se ha referido al papel de Santillana como agente transformador en la educación, papel que combina con el éxito empresarial, y ha asegurado que le “duele” que se afirme “con tanta frivolidad que PRISA va a vender Santillana para hacer frente a sus deudas o para financiar nuevos negocios”. “Se lo digo con claridad: Santillana es una parte esencial de PRISA, una parte irrenunciable que aporta la mitad de nuestros ingresos y el 70% de nuestro EBITDA. Y, sobre todo, es una línea de negocio que está absolutamente imbricada en nuestro propósito de impulsar el progreso de las personas y la sociedad”, ha insistido.

Con respecto al trabajo de PRISA Media en un entorno de “intoxicación informativa”, ha asegurado: “Estamos orgullosos de cada uno de esos suscriptores que nos elige y nos hace mejores con su altísima exigencia”. También se ha referido al centenario de la SER y a su trabajo durante el reciente apagón eléctrico: “Siempre hay alguien que repite aquella frase que cantaban los Buggles en 1979, ‘Video killed the radio star’. Por suerte, la realidad es muy obstinada y ha demostrado que a la radio no la mata ni el vídeo ni nadie”.

El presidente del Grupo ha hecho referencia, por otro lado, al compromiso de PRISA con la solidez democrática en todos los ámbitos, citando un ejemplo del trabajo que lleva a cabo: “Mientras crecían las deepfakes y la mitad de la población mundial acudía a las urnas, PRISA Media desarrolló VerificAudio, una herramienta que permite analizar la fiabilidad y autenticidad de los archivos sonoros y que está recibiendo premios internacionales”.

Antes de finalizar su intervención, Oughourlian ha manifestado: “Este Grupo no es un juguete y no podemos distraernos con batallas internas, pero tampoco podemos tolerar que intereses particulares pretendan imponerse al interés común. Desde que llegué a la presidencia de PRISA yo no me he movido. He estado siempre en el lugar en el que debo estar, en el de la presidencia en beneficio de todos los accionistas, todos los empleados, todos los acreedores. Y de esa posición no me van a mover. Creo que ha quedado demostrado por la vía de los hechos y los resultados que el foco de mi presidencia es la estabilidad, el negocio y, como ya les he dicho y no me cansaré de repetir, la integridad de la compañía”.

Pilar Gil, vicepresidenta y CFO de PRISA: “Hemos salvado los obstáculos”

Por su parte, la vicepresidenta y directora financiera de PRISA, Pilar Gil, ha destacado que “somos muy conscientes de la función esencial que desempeñan nuestras empresas en las sociedades en las que operamos; de su irrenunciable contribución a la salud democrática y al progreso”. Y, por eso, ha insistido en el valor del acuerdo de refinanciación firmado el pasado 6 de mayo: “En estos tiempos, la estabilidad financiera es un superpoder. Nuestra labor es garantizar la independencia y la rentabilidad de los negocios. Y, la verdad, estamos muy orgullosos de haber conseguido esas garantías. Tenemos los activos y los negocios para seguir generando valor para ustedes. Y ahora, además, tenemos la base sólida que necesitamos para impulsarnos y seguir creciendo”.

Francisco Cuadrado, presidente ejecutivo de Santillana: “Vamos a seguir avanzando firmes en nuestra propuesta de valor al mercado educativo”

El presidente ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado, ha destacado que la unidad de negocio visualiza el gran potencial de integrar la inteligencia artificial en su ecosistema educativo, donde tendrá un impacto transformador, generando contenido personalizado, anticipando comportamiento y resultados del estudiante o desarrollando soluciones de apoyo a profesores, alumnos y familias 24/7.

Además, ha detallado que “seguimos impulsando nuestro compromiso social con las comunidades en las que estamos presentes”, tanto mediante la vertebración de todos nuestros proyectos educativos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como con iniciativas específicas orientadas a reforzar el papel de las escuelas y la formación de los profesionales de la educación, que incluyen, por ejemplo, el Premio Escuelas Sostenibles, el Congreso Santillana Inclusiva o el Foro Internacional de Sostenibilidad en Educación.

“No vamos a parar aquí”, ha asegurado Cuadrado: “Con nuestra apasionante misión de crear oportunidades de vida a través de mejores soluciones educativas y nuestra visión estratégica transformadora, vamos a seguir avanzando firmes en nuestra propuesta de valor al mercado educativo y en la continua evolución de nuestro modelo de negocio”.

Pilar Gil garantiza información, compromiso e innovación “teniendo muy presente la necesidad de ser rentables en el proceso”

En cuanto al área de PRISA Media, unidad de negocio de la que es, en este momento, máxima responsable, ha recordado al iniciar su discurso las palabras de la periodista mexicana Lydia Cacho: “Imaginen un día sin periodistas. Sería un mundo habitado por el silencio o la mentira”. “Yo me niego a imaginarlo”, ha declarado, añadiendo que “todos somos conscientes del mundo que viene, el mundo que ya está aquí: populismo, intoxicación y un desprecio cada vez mayor por los pilares de la democracia”. Ante ello, ha asegurado que el Grupo tiene clara su misión, seguir llevando la información a los ciudadanos con el rigor y el talento que le caracteriza y en cualquier formato y soporte “y lo vamos a hacer teniendo muy presente la necesidad de ser rentables en el proceso”, ha apuntado.

Pilar Gil ha recordado el Centenario de la SER y de la radio, celebrado en 2024: “Pudimos probar una vez más que la radio es una parte esencial de este país, de sus calles, de sus gentes. Que la radio no es nuestra, sino de los oyentes, porque son ellos los que la hacen con nosotros al permitirnos esa conexión tan íntima y mágica: escucharlos y que nos escuchen”.

La vicepresidenta ha asegurado que se puede tener un mundo mejor “siempre desde el periodismo”, un periodismo entendido como información, acompañamiento, compromiso e innovación. “La innovación es para nosotros una forma de hacer. La aplicamos de forma permanente y práctica, siempre en beneficio de nuestra audiencia y de la sociedad”, ha añadido.

Ha concluido su intervención hablando sobre la palabra “futuro”, “un futuro para PRISA Media que hemos ido cimentando en los últimos años y que ahora, por fin, podemos garantizar”. Como ha anunciado el presidente, después del verano se presentará un nuevo plan estratégico que, en la parte de media, Pilar Gil ha adelantado que “se basará en el periodismo y en nuestras obsesiones: la innovación, la búsqueda de nuevas audiencias, el compromiso con la sociedad y la excelencia y, por supuesto, la rentabilidad”.