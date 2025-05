Violento robo en Pudahuel: delincuentes ingresaron a vivienda y golpearon con fierro a dueño de casa

Un violento robo se registró durante la madrugada de este martes en el sector de Ciudad de Los Valles, comuna de Pudahuel, luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda y sustrajeran diversas especies de valor.

Según relató la víctima para Radio ADN, al menos cuatro antisociales armados y a rostro cubierto ingresaron por una de las ventanas del domicilio ubicado en Avenida Nueva 1 Sur con Las Flores.

“Ahí se encontraron con mi marido de frente, así que lo primero que hicieron fue pegarle un fierro en la cabeza, y él quedó inmediatamente tirado”, señaló la víctima.

“Subieron al segundo piso y me pedían que les entregara la plata, que les entregara las cosas. Me dijeron cosas como si yo hubiese tenido drogas ”, agregó.

En esa línea, la mujer detalló que a la hora del atraco se encontraba con sus 2 hijos de 5 años, además de su nieto de 7. “Yo estaba con mis niños, así que les dije que no tenía nada, pero estaban desesperados, me agarraban del cuello, me trataban de ahorcar. Y en la desesperación les dije que estaba mi cartera, y se lo llevaron”, relató.

“Mi nieto de 7 años sí se dio cuenta, porque entraron a la pieza de él con pistola y lo despertaron. Los de cinco años no se dieron cuenta, pero le patearon las cosas, le botaron sus cosas del colegio", complementó.

Asimismo, la víctima relató que instantes antes, los antisociales habían ingresado a una oficina contigua, del cual sustrajeron decenas de computadores.

Finalmente, se dio cuenta de que el hombre agredido fue trasladado hasta un recinto asistencial, mientras que el avalúo de lo robo estaría cifrado en casi 3 millones.