“No podría ser entrenador del Madrid toda la vida”: Carlo Ancelotti aborda por primera vez su nuevo rol como DT de Brasil

En la previa al duelo de mañana miércoles entre el Real Madrid y el Mallorca, por la fecha 36 de La Liga Española, lo último que fue abordado fue aquel compromiso.

Todo tomando en cuenta que fue la primera conferencia de prensa de Carlo Ancelotti tras ser oficializado ayer como nuevo DT de Brasil, tema que evadió durante meses.

“Desde el 26 de mayo seré entrenador de Brasil. Es un reto importante, pero hasta el 26 soy entrenador del Real Madrid y quiero acabar bien el tramo final de esta fantástica aventura”, dijo el italiano, apuntando a poner el foco a sus dos próximas semanas en el cuadro “merengue”.

“Por el respeto que le tengo a este club, afición y jugadores, estoy totalmente enfocado en el último tramo de esta aventura espectacular”, remarcó el DT de 65 años.

🗣️ Carlo Ancelotti: "Desde el día 26 voy a ser entrenador de Brasil, aún soy el entrenador del Real Madrid y por el gran respeto que tengo al Real Madrid, a estos jugadores y a esta afición voy a dar lo máximo hasta el final."



GRACIAS CARLETTO ♥️ pic.twitter.com/pNR9fjYKpa — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 13, 2025

También, eso sí, aprovechó de hacer un balance sobre su paso en el Real Madrid, donde permanecía entrenando desde 2021.

“El día que llegué, si me dicen que iba a ganar 11 títulos en cuatro años lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero ha sido un período inolvidable”, remarcó, bajándole el perfil a que su equipo todavía no oficializa su salida a Brasil.

“Nunca he sentido que el Madrid no me quería. El Madrid me quiere. También si el 25 me voy a Brasil. El Real Madrid siempre me quiere. Siempre me ha mostrado cariño. No podría ser entrenador del Madrid toda la vida. Esto se acaba por muchas cosas. Puede que el club necesite un nuevo impulso. No hago un drama de esto”, cerró Carlo Ancelotti.