✨ "La juventud no tiene sueños. Se pierden en el consumismo atroz o la soledad, pero no son culpables" #JoséMujica hace una reflexión sobre los jóvenes y la realidad actual que les rodea: "el mundo de hoy no motiva a los jóvenes"