Javier Altamirano, volante de Universidad de Chile, valoró su regreso a la titularidad en los azules tras la goleada de este martes por 4-0 sobre Carabobo en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

En zona mixta, el ex Estudiantes evaluó su rendimiento ante el elenco venezolano y reconoció que “hace dos semanas que me vengo sintiendo mucho mejor. Me sentí muy cómodo en el partido y muy feliz por el rendimiento que se mostró, pero en general del equipo".

En esa línea, abordó la adaptación que ha tenido en el equipo de Gustavo Álvarez y aseguró que “cada vez me voy sintiendo mucho mejor, más allá de todos los cambios que he tenido en la vida. Lo bueno es que el grupo está muy bueno, así que estoy muy feliz de estar acá“.

Respecto al triunfo ante Carabobo, Altamirano destacó la diferencia de goles que cosechó la U y comentó que “lo bueno es que salieron los goles. Es importante ganar y sobre todo de esta manera, jugando bien y demostrando lo que somos como equipo”.

Además, lamentó la suspensión de Matías Zaldivia, quien se perderá el próximo partido ante Botafogo por acumulación de tarjetas amarillas. “Obviamente Matías es importante, pero igual hay más jugadores que pueden reemplazarlo de la mejor manera, así que por ese lado igual estamos tranquilos", afirmó.

Por último, Javier Altamirano valoró el regreso de Charles Aránguiz tras la lesión que lo privó de estar en la derrota contra Estudiantes. “Todos sabemos lo que es Charles como jugador, así que muy feliz de poder compartir con él en el campo. Como equipo estamos muy felices de su vuelta”, sentenció.