En una reciente entrevista en Ciudadano ADN, el alcalde de Maipú y militante del Frente Amplio (FA), Tomás Vodanovic, habló abiertamente acerca de su vida amorosa.

El jefe municipal decidió aclarar su presente romántico tras los diferentes rumores y especulaciones que han surgido en torno a su vida personal.

Al ser consultado sobre cuál era su visión del amor a sus 34 años, el militante del FA contestó: “Me ha ido más o menos, qué querí que te diga (...) No me enamoro hace un rato yo. He tenido la suerte de enamorarme en algunos momentos de mi vida”.

“Es una experiencia bonita. Ahora el amor tiene distintas formas también. Yo digo (que he tenido) dos veces amor de pareja, pero amo a mi familia, amo a mis amigos, he amado a mis animales”, añadió.

Y no, el alcalde Vodanovic no oculta ningún romance

Tras ello, el alcalde de Maipú señaló, acerca del amor romántico, que “no me ha tocado experimentarlo en el último tiempo. Y nada. Que llegue cuando tenga que llegar, y si no, todo bien también”.

“Hay hartas formas de encontrar felicidad en la vida, creo yo. El amor es una de ellas, por cierto, pero no es la única. Así que, esperamos paciente a ver si llega algo por ahí, pero no, enfocado en mi pega”, complementó.

Posteriormente, luego de que le mencionaran como ejemplo la relación entre el ministro Mario Marcel y Carolina Tohá, Tomás Vodanovic expresó: “No tengo ninguna pareja de alto conocimiento escondida por ahí, ni mucho menos. No se preocupen, no se van a enterar de nada. Ha habido hartos rumores, pero nada cierto”.

“Yo trato de verdad de abocarme mucho a mi labor, yo sé que a veces se genera mucho contenido y material, y noticias por fuera de mi labor (...) A mí lo que me interesa es referirme a los temas de Maipú, de ciudades y de gestión pública”, prosiguió.

Finalmente, quien es uno de los principales liderazgos del Frente Amplio, comentó: “Quizás el día de mañana me llegue el amor, estoy contento y quiero compartirlo... Mientras no decida hacerlo, creo que son espacios que igual tienen que respetar”.

“A mí al menos me interesa cuidar la línea entre lo público y lo privado, yo sé que cada vez es más difusa, sobre todo con las redes sociales, hoy día parece nuevamente la farándula (...) Mi deseo es generar conversación pública en torno a mi trabajo y no mi vida privada”, cerró.