“La situación es terminal”: esposa de José “Pepe” Mujica revela que salud del ex presidente de Uruguay está empeorando / SOFIA TORRES

El ex presidente José “Pepe” Mujica se encuentra en la fase terminal del cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2023. Su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolanski, confirmó a medios orientales que el ex mandatario está recibiendo cuidados paliativos.

“La situación actual es terminal”, dijo a la radio Sarandí, y agregó que están haciendo lo necesario para que “viva lo mejor posible este último pasaje”.

En enero, Mujica informó que la enfermedad se había extendido al hígado y que, debido a su edad, había decidido no seguir con tratamientos. No participó en las elecciones regionales del domingo pasado por recomendación médica. “El traslado en el vehículo era mucho para él”, explicó Topolanski.

El presidente Yamandú Orsi, a quien Mujica considera su sucesor político, lo visitó el jueves y pidió respeto a su intimidad. “Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave, no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo”, expresó.

Sigue activo e informado

Añadió que, aunque su salud está “delicada”, Mujica “sigue siendo muy útil para esas conversaciones de media hora, una hora, dos horas, donde te traés un paquete de ideas y de sensibilidades que nos vienen muy bien y las precisamos mucho”.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también sostuvo un encuentro reciente con Mujica. “Pudimos conversar de política internacional, de la situación de China, del conflicto con Estados Unidos, de la posibilidad de la inserción internacional de Uruguay”, contó.

Agregó que el ex mandatario tiene plena confianza en Orsi: “Tiene una gran virtud: además de ideas y de liderazgo, sabe escuchar”.

Mujica, de 89 años, fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y es una figura emblemática de la izquierda latinoamericana. Su estilo austero y su discurso anticonsumista lo convirtieron en un referente moral y político tanto dentro como fuera del país.