Hijos de Shakira y Gerard Piqué debutan como artistas musicales: estrenaron su primer videoclip a sus 10 y 12 años

Desde una gala en Miami hasta la emoción de su madre en redes sociales, Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué, han dado un paso más en su naciente carrera musical con el lanzamiento de su primer tema propio: The One.

La canción forma parte del álbum All For You, un proyecto impulsado por la fundación Let It Beat Academy, y cuenta con el respaldo de Sony Music Latin.

The One es una colaboración que incluye a la cantante Mila V. y a un grupo de jóvenes músicos. En esta pieza alegre y con predominancia de guitarra, Sasha, de 10 años, participa como vocalista, mientras que Milan, de 12, asume la batería y el cajón.

La fundación Let It Beat, dirigida por los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, lidera el programa Next Generation of Artists, orientado a desarrollar las carreras de talentos emergentes de entre 10 y 20 años.

Como parte de este proyecto, la canción fue presentada en una gala la semana pasada, donde Shakira fue vista aplaudiendo con emoción la actuación de sus hijos.

El tema ya tiene un videoclip, que está disponible en YouTube, donde superó las 500.000 reproducciones, consolidándose como un debut prometedor para los jóvenes artistas.

Desde muy pequeños han mostrado su faceta musical

Anteriormente, Milan y Sasha ya habían mostrado interés por la música. Participaron en la canción Acróstico del disco Las mujeres ya no lloran (2024), además de aparecer junto a su madre durante la ceremonia de los Latin Grammy 2023.

Con motivo del Día de la Madre en América, Shakira publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando All of Me, de John Legend, junto a sus hijos. Acompañó la publicación con el mensaje: “Esta canción es para todas las madres que dan todo por ellos”.