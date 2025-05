El campeón del mundo que terminó como recepcionista tras retirarse del fútbol: “Me siento cómodo, tengo una vida normal”

Miguel Ángel Oviedo se coronó campeón del mundo con Argentina en el Mundial 1978. Sin embargo, su vida cambió tras retirarse del fútbol en 1993.

Luego de probar como entrenador en escuelas de fútbol, el ex seleccionado argentino terminó trabajando como recepcionista en un polideportivo municipal de Córdoba, donde ha pasado los últimos 20 años encargándose de cuestiones administrativas y de atender a la gente.

“De chico trabajé, nunca se me cayó nada y seguiré trabajando hasta que me dé la fuerza. Después, veremos”, señaló el otrora defensa en una entrevista que dio para Canal 12.

“Me siento cómodo haciendo lo que hago y me gusta mi rutina. Todos los días me levanto, le sirvo el desayuno a mi señora, me vengo al polideportivo, paso la tarde con mi compañero de oficina y después vuelvo a casa. Tengo una vida normal”, agregó Oviedo, quien también fue campeón del fútbol argentino y de la Copa Libertadores con Independiente.

Además, sobre la gente que lo reconoce por ser campeón del mundo, comentó: “Generalmente las personas grandes me recuerdan y me saludan en la calle, pero los más jóvenes no me tienen en cuenta, y es entendible”.

Por último, Miguel Ángel Oviedo se refirió a la ayuda económica que le entrega la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a los exfutbolistas que fueron campeones del mundo con la Albiceleste. “La AFA nos está ayudando con una cifra media baja para la situación que se está viviendo. Ha habido un reclamo de los jugadores para ver si se puede incrementar esta cifra”, concluyó.