Catalina Pérez queda con arresto domiciliario total tras formalización por caso Democracia Viva

La jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Claudia Campuzano, decretó este lunes arresto domiciliario total y arraigo nacional para la desaforada diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva.

La medida cautelar fue resuelta tras una extensa audiencia de formalización que se extendió por más de ocho horas, en la que el Ministerio Público imputó a Pérez tres delitos de fraude al fisco en calidad de autora, relacionados con los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, dirigida por su expareja Daniel Andrade.

Si bien la Fiscalía y el abogado querellante, Pablo Toloza, solicitaron la prisión preventiva por considerar que existen antecedentes suficientes para justificar la medida más gravosa, el tribunal optó por el arresto domiciliario total, el cual se hará efectivo en un domicilio ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago.

En su fallo, la jueza Campuzano reconoció la participación de Pérez antes, durante y después de la firma del convenio por más de 400 millones de pesos, gestionado por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la exparlamentaria, quien en ese entonces lideraba la Seremi de Vivienda en la región.

Con esta resolución, la causa por los convenios irregulares avanza en una etapa clave, y se determinó un plazo de 100 días para la investigación.

¿Qué dijo Catalina Pérez?

Tras conocerse el dictamen, Catilina Pérez recurrió a sus redes sociales para abordar su situación judicial.