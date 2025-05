Tras dura acusación en su contra: Alejandro Tabilo recibe otro “dardo” de su padre en redes sociales

Este domingo, Alejandro Tabilo y su padre, Ricardo, protagonizaron un duro cruce de palabras en redes sociales, exponiendo un fuerte conflicto familiar que existe entre ambos.

A través de una publicación en Facebook, el papá del tenista chileno lanzó una dura acusación en contra de su hijo. “Alejandro olvidó a su madre desde que compró a la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital”, escribió Ricardo Tabilo.

Al rato después, el “Jano” se pronunció en la misma publicación y le respondió a su padre. “Qué bien seguir escribiendo mentiras y de una manera tan cobarde. Ahora te acuerdas de que tienes una linda mujer…”, señaló el deportista.

Luego, en otro posteo de Facebook, Ricardo Tabilo volvió a la carga, dejando un nuevo mensaje para su hijo. “Negro, a la mami la he tratado como la reina que es, a ella hay que quererla, respetarla. Te vengo pidiendo por largo tiempo que no dejes de llamar, ha perdido 34 kilos (la madre de Alejandro Tabilo). Por mí no hay problema, yo no voy a tranzar contra mis principios. Como ves, se te encuentra rápidamente en redes sociales”, concluyó el papá del tenista.