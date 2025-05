Karen Paola disparó contra famoso cirujano: “No se operen con ese doctor, el doctor Vidal. No lo hagan por favor”

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Karen Paola lanzó una durísima advertencia sobre un reconocido cirujano plástico.

La cantante contó que hace muy poco debió intervenirse por cuarta vez sus pechos, ya que había tenido varios problemas con sus implantes mamarios.

“Yo hace rato tenía molestia en mis bubis. Me dolían mucho y me empecé a notar algunos porotitos. Además, quería achicar mis bubis”, contó.

Y agregó que “fui a consultar con una doctora. Yo me había operado tres veces antes, esperando que mis pechugas quedaran como yo quería. En la primera no me hicieron nada. En la segunda, me dejaron una pechuga más chica y una rara, como mirando para cualquier lado. Y, la tercera, fue una carnicería y eso que la hice con un doctor súper mega famoso y conocido. Horrible".

Karen Paola y su denuncia

Así, la intérprete continuó, indicando quién era el reconocido médico con el que vivió esa terrible experiencia.

“Fue una historia de terror que me carga recordar porque realmente lo pasé mal y dije ‘nunca más’... obviamente les digo no se operen con ese doctor, el doctor Vidal. No lo hagan por favor“, lanzó.

Karen añadió que “durante años dije así me quedo, deforme, me da lo mismo, no me voy a volver a someter a este estrés, a este dolor. Y pasó que me empezaron a doler mucho y a encontrar porotos grandes”.