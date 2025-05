¡Incómodo momento! Daniela Aránguiz y Kenita Larraín se pelearon en vivo por Felipe Camiroaga

No se soportaron en el set. Daniela Aránguiz y Kenita Larraín vivieron un tenso cruce en el último capítulo de Only Fama. Y nada menos que por Felipe Camiroaga.

Resulta que la rubia fue invitada el espacio de Mega para hablar de por qué no la habían invitado al promocionado beneficio de la Fundación Felipe Camiroaga.

Y ahí empezaron a repasar su relación con el fallecido animador, donde siempre se habló de un tórrido romance.

Un affaire que a Daniela no la terminó de convencer, por lo que comenzó a cuestionar cada palabra de la numeróloga al respecto.

“Tenemos que ser súper responsables en no normalizar, para todas las mujeres que nos están viendo, que un hombre no te tome la mano y te presente como su pareja y después te pregunten si ese hombre estuvo enamorado de ti, porque eso no es amor”, disparó.

Una mala onda que no paró ahí, ya que pese a que sus compañeros intentaron frenarla, siguió diciendo “tú no vas a tener en el ropero a alguien que tú amas... Las debe haber amado a las cinco que estaban con él en ese tiempo”.

Kenita versus Daniela

Entonces, Kenita respondió que “yo puedo decir cómo me sentía yo. Efectivamente, era un acuerdo entre nosotros de no ventilar cosas (...) Yo siento que fue un acuerdo mutuo, en ningún momento sentí que él me escondió”.

Pero Aránguiz arremetió, manifestando que mientras se decía que estuvo con Felipe también había tenido otros romances.

“Dije que no le iba a poner nombre a la relación (...) entremedio si me casé, también tuve pololos, porque no lo veía siempre (...) Alguien de afuera puede decir que no es importante porque no estuvieron siete años seguidos viéndose, es una percepción, puede ser tu opinión, pero no es la mía”, le contestó Kenita, ya mostrando su molestia.

Pero Daniela no se quedó con eso y le lanzó que “yo creo que esas son relaciones que son esporádicas y son relaciones químicas”, a lo que la blonda le preguntó “pero, ¿por qué le quieres poner un cartel?”.

“Yo le puedo poner un cartel para mi persona, yo respeto lo que tú piensas y también tú tienes que respetar lo que yo pienso. Para mí eso no es amor, un hombre que no te toma la mano…”, señaló la panelista.

Entonces, Mariela Sotomayor tiró un dardo a su propia compañera: “Hay hombres que toman la mano y te ponen el gorro (...) No tiene que ver con que tomen la mano, que no se muestren, el amor es algo tan personal”.

Mariela le tiró el medio palo a Daniela Aránguiz, quien atacó a Kenita Larraín toda la noche 🤭 #OnlyFama pic.twitter.com/FIttraHCwm — OPEN HEARTS (@vicetias) May 10, 2025

“Hay parte de la historia que desconocen. Por ejemplo, para mí es mucho más importante que me tome la mano en público, es mucho más importante que me presentó a su mamá. Que son cosas mucho más profundas”, cerró Kenita Larraín, en un tenso momento televisivo.