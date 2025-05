Hija de Carolina Arregui contó cómo supo de cáncer de Roy Sothers cuando era una niña: “Me explicaban que él se iba a ir, me costaba mucho comprender”

Siempre lo consideró su papá. Por eso, María Jesús Sothers, la hija de Carolina Arregui, nunca dejó de llamar de esta forma a Roy Sothers, el fallecido cirujano plástico.

El médico se emparejó con su madre y ella siempre mantuvo con él un lazo de padre e hija, a tal punto que incluso en un minuto se cambió su apellido.

Así, reveló que el año 2017 junto a Roy hicieron en trámite legal. Me dijo, ‘Jesú, hay una manera legal de que seas mi hija y como tú siempre has sido Sothers, ahora legalmente en tu carnet pueda aparecer tu apellido. Entonces no sé si te gustaría tenerlo y que yo te adopte legalmente como tu papá‘”, señaló.

“Yo siempre lo sentí como mi papá, entonces fue un cambio mínimo, pero muy significativo a nivel emocional, ya sentirse realmente parte de la familia”, agregó.

El cáncer de Roy Sothers

La joven también confesó en Mega cómo se enteró, cuando apenas era una niña, del cáncer del cirujano, que como familia decidieron manejar en estricta reserva.

“Él siempre llevó la situación de la mejor manera. Cuando nos contó yo era muy chica y no entendía. Cuando me explicaban de que en algún momento él se iba a ir, me costaba mucho comprender por qué... No era una decisión de él, era que la vida lo decidió así“, expresó.