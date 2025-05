¿Evaluará su continuidad? La tajante respuesta de Jorge Almirón tras fracaso de Colo Colo en Copa Chile

Jorge Almirón, DT de Colo Colo, se mostró totalmente dolido por la eliminación en Copa Chile tras caer goleado ante Deportes Limache, este sábado.

“Mucha bronca, mucha vergüenza, entiendo el malestar de la gente, es durísima la derrota. La autocrítica sería criticar a mis jugadores y yo no soy así. Yo soy el responsable”, partió señalando el entrenador albo en conferencia de prensa.

“El equipo se preparó de otra manera para ganarlo, pero hay cosas que a veces son inexplicables. Creo que teníamos el partido controlado y en algunas situaciones de gol que ellos tuvieron, las aprovecharon. Al final, el equipo se cayó y fue goleado”, comentó el técnico argentino por lo que pasó en la cancha del estadio Lucio Fariña.

“Por más que uno haga esfuerzos, las respuestas no llegan y empiezas a cometer errores que son aprovechados por el rival. No hay mucho que explicar, solamente pedirle disculpas a la gente. Hoy los decepcionamos”, agregó.

“No soy de huir; jamás dejaría sola a mi gente”

Ante la consulta de ADN Deportes, sobre la opción de evaluar su continuidad en la banca de Colo Colo, Jorge Almirón fue tajante en su respuesta. “No estoy para pensar en eso ahora. Estoy dolido porque vi sufrir a mis jugadores y no me gusta verlos así. Lo demás no depende de mí. Pero no soy de huir, yo no voy a tomar una decisión así, al contrario, jamás dejaría sola a mi gente”, afirmó.

De cara a lo que viene, que es un duelo crucial contra Racing por Copa Libertadores, el DT del “Cacique” indicó: “Hay que estar con la cabeza fuerte, pensar en lo que viene y demostrar dentro de la cancha, porque no hay otra manera. Hay que hablar y demostrar”.

“En estos momentos uno quiere llegar a la casa y olvidarse del partido totalmente, pero el fútbol tiene estas cosas y el jugador profesional tiene que pensar bien. Esto es individual, cada uno tendrá que ir a su casa, buscar a la gente que te abraza, te acompaña, y mañana tienes que levantarte y pelearla”, concluyó.