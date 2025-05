Cristián Campos sacó la voz sobre su “pesadilla” tras ser denunciado por abuso: “La procesión va por dentro”

Decidió hablar con Only Fama. Y ahí, Cristián Campos reflexionó sobre todo el tiempo que ha pasado desde que Raffaella di Girolamo lo denunció por abuso.

El actor señaló que después de que el juez Edgardo Gutiérrez, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, decretó el sobreseimiento definitivo del caso en marzo pasado, ha ido poco a poco saliendo a flote.

“Aún no pasa todo, pero las señales indican que estamos saliendo de esta pesadilla. Pude ensayar otra vez, tuve el nervio de un estreno. Imagínate, uno está acostumbrado a trabajar y de pronto que interrumpan tu carrera. Demostré que esto es como andar en bicicleta, espero que sea el comienzo de algo nuevo, tengo que trabajar si tengo muchas deudas”, declaró.

Y agregó que “la procesión va por dentro, pero feliz de que esto comienza a terminar, y feliz por trabajar”.

Incluso, el intérprete se refirió al apoyo que tuvo de varios de sus compañeros en este difícil momento, como Carolina Arregui.

“Ella no se demoró en salir y dar la cara y pagar las consecuencias por eso, porque estamos en la lógica de la funa. Puso el pecho a las balas, es una mujer extraordinaria, ella lo hizo sin esperar nada a cambio, es una mujer con un corazón gigantesca”, aseguró.

Y cerró comentando que “muchos me han acompañado en este mal viejo, no públicamente, pero sí me han conversado. Estamos en una lógica de la cancelación, así que la mayoría me manifiesta su solidaridad por interno”.