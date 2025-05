Karla Melo genera preocupación con reciente actualización de salud: “Es uno de esos días en los que no me siento bien”

En medio de su proceso de recuperación, Karla Melo compartió el 8 y 9 de mayo nuevas reflexiones sobre su estado de ánimo y su tratamiento por el cáncer, enfermedad que fue diagnosticada a inicios de este año.

“Hoy es uno de esos días en los que no me siento bien… Tengo pena, cansancio e incomodidad. Pero todas las mujeres que me escriben me inspiran para no abandonar y seguir por el camino de mi sanación. Vamos guerreras”, escribió en una historia publicada en Instagram.

En el texto hizo referencia directa a su reciente colaboración musical con María José Quintanilla, titulada Guerreras.

Un día después, el viernes 9 de mayo, la actriz compartió una mejora en su estado anímico. “Ya me siento mejor”, indicó.

Ese día, además, celebró la realización de un evento destinado a apoyar a mujeres que están en tratamiento oncológico y expresó su felicidad por el lanzamiento de su nueva canción.

El cáncer de la protagonista de El reemplazante

La cantante había hecho público su diagnóstico el 19 de marzo, mediante una publicación en redes sociales donde relató cómo recibió la noticia en enero de 2024 y cómo ha enfrentado la enfermedad desde entonces.

“Gracias a Dios, mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas. He seguido haciendo mi vida normal, ¡trabajando, cantando, bailando y actuando!”, expresó.

En aquel mensaje, también abordó el impacto emocional de los efectos secundarios del tratamiento, particularmente la pérdida de cabello.

“Si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo”, confesó entonces.

Ya a mediados de abril, Karla Melo sorprendió al anunciar un progreso significativo en su tratamiento: “El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste. Ya no está en mi cuerpo”, aunque también aclaró que sigue con sus tratamientos.