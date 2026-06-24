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Kast tras detención de implicados en encerrona fatal en San Bernardo: “Espero que sean condenados a prisión de por vida”

El Mandatario valoró el trabajo de Carabineros y del Ministerio Público tras las capturas realizadas en la Región Metropolitana.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la detención de tres personas acusadas de participar en la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en la comuna de San Bernardo.

Cabe señalar que los detenidos corresponden a tres jóvenes de 17, 18 y 21 años, quienes fueron capturados durante allanamientos realizados en distintos puntos de la Región Metropolitana por personal del OS9 y del GOPE de Carabineros.

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Al respecto, el Mandatario expresó a través de su cuenta de X: “Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo”.

“A prisión por el resto de sus vidas”

“Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”, agregó.

A estos tres detenidos se suma un cuarto implicado: un adolescente chileno de 17 años que llegó acompañado de su padrastro hasta la 14ª Comisaría de San Bernardo, donde reconoció su participación en el crimen.

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