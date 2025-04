Karla Melo entregó impactante actualización de su cáncer: “El tumor desapareció”

Es una noticia feliz. Una que Karla Melo decidió comunicarle a todos sus fanáticos, al revelar cómo va el diagnóstico de cáncer que está viviendo.

La actriz entregó una impactante actualización: "El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste. Ya no está en mi cuerpo".

Una información que a ella misma la dejó en shock y llena de esperanza. “Ya sentía que no lo sentía. No sé si son todas las terapias que estoy haciendo. No sé si es la acupuntura, la alimentación, la biodescodificación, la quimioterapia, no sé si es por tanto amor, o la mezcla de todo lo que estoy haciendo. Pero ya no está, se fue (...) Esto está funcionando”, dijo.

Y agregó que “no significa que esto terminó, tengo que completar todos mis tratamientos… pero me estoy sanando”.