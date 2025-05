Juveniles de la U se ilusionan tras destacar en la igualdad ante Recoleta: “Queremos seguir sumando minutos y aportar nuestro grano de arena”

Flavio Moya y Agustín Arce compadecieron ante los medios de comunicación tras la igualdad 1-1 de Universidad de Chile ante Deportes Recoleta.

Los azules terminaron primeros en su grupo y clasificaron con un gran puntaje a la siguiente ronda del certamen.

“Era un partido importante para ir agarrando minutos, rodaje. Tuve una lesión larga y ahora meto un partido de titular después de un largo tiempo”, sostuvo Moya.

En esa línea, añadió: “Muy feliz de ver que a todos mis compañeros les está yendo bien, que están triunfando, que están haciendo las cosas bien y hay que seguir por el mismo camino. El grupo está muy unido y confiados de cuando les toque entrar lo harán excelente”.

Respecto a sus objetivos, aseguró que “quiero empezar a sumar minutos. La idea es estar en las próximas citaciones y así volver a jugar. La ilusión de jugar está siempre, así que hay que estar preparado”.

Arce, en tanto, indicó sobre el partido que “manejamos mucho la posesión de balón. Lamentablemente no pudimos quedarnos con el triunfo, pero lo importante es que pudimos sumar”.

Consultado sobre su presente en el club, manifestó: “Me siento muy bien, muy contento. Volver a la U me dio un plus que me hizo crecer en mi rendimiento y eso me pone feliz”.

Finalmente, cerró diciendo que “queremos sumar la mayor cantidad de minutos posibles y hacerlo bien cada vez que nos toque. Siempre es bueno que juveniles suban al primer equipo y más aún si son citados. Queremos aportar nuestro grano de arena”.