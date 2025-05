Durante este viernes, en Santiago se vivió un histórico momento entre los sobrevivientes del plantel de Colo Colo 1973, elenco que logró llegar hasta la final de la Copa Libertadores.

En la instancia, donde Carlos Caszely fue una de las grandes figuras, se dieron cita para almorzar algunos de los integrantes de aquel equipo, incluyendo también al PF Luis Venegas, quien estuvo enfermo meses atrás.

También se sumó Rafael González, central de aquel Colo Colo 1973 y que llegó desde Miami, donde está radicado.

“Es un lindo momento para mí, con Caszely nos conocemos desde primera infantil. Vine desde Miami para encontrarnos. Éramos un equipo corto, 17 jugadores, y llegamos a la final con dolores y todo. Es muy importante estar acá para el centenario”, aseguró en diálogo con ADN Deportes.

La visión de Guillermo Páez

El mediocampista también fue parte de este histórico almuerzo. “Quería verlos de nuevo, estar con ellos. En ese entonces, Colo Colo era un todo, todos nos queríamos, viajábamos todos y estábamos unidos”, dijo en ADN Deportes, quien no pudo dejar de recordar la final con Independiente de Avellaneda.

“Tuvimos problemas con los argentinos, los uruguayos. Yo estaba a dos metros del “Gringo” Nef cuando lo empujan en el arco, lo tiraron a la red y el rival se paró para gritar el gol. Fue instantáneo cuando le pegué la patada y el árbitro no fue capaz de expulsarme porque se dio cuenta de que le habían hecho foul a nuestro arquero", remarcó, aludiendo a los manejos extradeportivos de sus rivales.

“Elías Figueroa sabía esto en Uruguay, que había manos raras. Me dijo, “Loquito, ¿qué traen ustedes?”. Nosotros llevábamos ganas no más, pero los argentinos y uruguayos llevaban el billete a la vena, por todos lados", reflexionó Guillermo Páez, comparando aquel equipo con el que sí logró el título de la Copa Libertadores en 1991.

“En el del 91, el equipo era muy parecido. Individualmente, yo pienso que individualmente éramos mejores, pero tuvieron buenos refuerzos y tuvieron la inteligencia de su técnico, que fue importantísimo y los manejó de una manera que dio sus frutos”, comentó Guillermo Páez, inquieto por el presente del “Cacique”.

“Colo Colo no está seguro, no está preciso, está intranquilo en los movimientos de las piezas en lo que se está jugando. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, acá no, hay un camino aún por recorrer”, cerró el “Loco”.