Son audios espeluznantes. Una serie de comunicaciones donde el imputado por la muerte de Ana María Pizarro amenaza a la familia de la víctima con rudas palabras.

José Alejandro Medina Ladera, de 49 años, fue localizado y capturado en Carabobo, Venezuela, lugar donde se encuentra detenido.

Y, en la audiencia de formalización, se revelaron una serie de audios donde el sujeto amedrentó a la hija de la fallecida, con durísimas palabras.

“Espero que dejes el caso de tu mamá hasta ahí. No sigas, no sigan investigando... no sigan acusando a nadie, no sigan metiendo a nadie más. Dejen el caso hasta ahí, porque si no, las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas”, se le escucha decir.

Incluso, le dice que ni se le ocurra llamar a la PDI. “Júralo que no me importa esperar, días, meses escondido, pero estoy más cerca de lo que te imaginas y las que van a pagar las consecuencias son tus hijitas”, indicó.

Y agregó “cancela la búsqueda, cancela todo, ya basta. Si no, ya sabes lo que va a pasar”.

