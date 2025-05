Tener pareja es opcional: Conoce las reglas de las fiestas swinger que hay respetar para ser parte de este fogoso mundo

Tras el desalojo de una casa tomada en la comuna de Vitacura, se dio a conocer que en su interior se realizaban, al menos, fiestas swinger. Estas reuniones forman parte de una práctica sexual cada vez más difundida en espacios privados de Chile, en gran medida organizada a través de redes sociales.

La cultura swinger, o swinging, se refiere a relaciones sexuales consentidas entre adultos que, en pareja, deciden interactuar con otros. Este fenómeno se popularizó durante la segunda mitad del siglo XX y representa una forma de vivir la sexualidad que desafía las normas morales convencionales.

A diferencia de los burdeles, los asistentes a fiestas o clubes swinger no interactúan con trabajadores sexuales, sino únicamente con otros participantes. Para ingresar, generalmente se paga una entrada o se adquiere una membresía, sin implicar servicios sexuales por parte del establecimiento.

Las reglas

Uno de los espacios reconocidos por realizar este tipo de eventos es el sitio secrets.cl, que establece reglas claras de comportamiento para sus participantes. Algunas de sus normas principales señalan:

“Siempre se debe mantener el estricto respeto hacia los invitados y nuestro staff. Nadie se debe sentir obligado a nada y todas las situaciones deben fluir sin presión alguna”.

Sobre la importancia del consentimiento, indican: “No es no. Nadie debe ni puede forzar a otra persona a algún acto. Todo debe suceder en mutuo acuerdo. Toda interacción se debe dar de manera consensuada, espontánea y natural. Ante una mínima sensación de rechazo o expresión de incomodidad, es importante no insistir, abandonar la intención inicial y salir de esa situación, acto o lugar”.

Y en cuanto a la privacidad: “No fotografiar. Debemos respetar y velar por el anonimato y privacidad de todos nuestros integrantes”.

Sobre la presencia de personas solteras: “Terceros, hombres solos, podrán asistir exclusivamente los días viernes y podrán acceder únicamente a Play Room delimitados y destinados a todo público. El resto de las habitaciones será de uso exclusivo de parejas y mujeres solas”.

Consejos para primerizos

En su sitio web, secrets.cl entrega además recomendaciones generales para quienes se integran por primera vez a esta experiencia: “Es importante asistir con una disposición relajada, cordial y abiertos a relacionarse con nuevas amistades que desean vivir una experiencia excitante”.

En cuanto a la indumentaria, explican que: “La vestimenta Ad hoc es toda aquella que les haga sentir cómodos y les permita seducir a las personas por quienes se sientan atraídas y atraídos”.

Para quienes asisten por primera vez y no desean participar activamente, el sitio aclara: “Nadie está obligado a interactuar, nuestra principal regla es el respeto, todo debe fluir sin presionar. También comprendemos que en su primera ocasión solo quieran observar sin sentir presión”.

Y añaden: “Es importante indicar que nos visitan muchas parejas SOFT que disfrutan y sienten placer solo con mirar y ser vistos sin tocar ni mucho menos intercambiar. Es importante asistir con una disposición relajada, cordial y abiertos a relacionarse con nuevas parejas que desean experimentar nuevas fantasías en un entorno de máximo respeto”.

Los precios para asistir a estas fiestas varían entre los $29.000 y los $65.000, con descuentos incluidos en algunos casos.