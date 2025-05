María Jesús Sothers y su emotivo adiós a Roy Sothers: “No puedo dejar de agradecer que me elegiste como tu hija”

Desde sus redes sociales, María Jesús Sothers compartió una serie de publicaciones en memoria de su padrastro y padre adoptivo, el cirujano Roy Sothers, fallecido recientemente. La actriz y DJ, de 24 años, expresó su profundo dolor con palabras que reflejan la estrecha relación que ambos mantenían.

“Fui la última persona con la que hablé por teléfono y me dijiste lo orgulloso que estabas de mí. Siempre recordaré tu voz dulce y llena de alegría”, escribió la joven en una storie de Instagram. También compartió: “Te amo tanto, angelito mío”.

En otra publicación, la hija de Carolina Arregui detalló lo que más recordará de él: “Tus ojitos pardos. Tu sonrisa. Tus abrazos apretados. Tu carita. Tu corazón. Tu forma genuina de amarme con mis luces y sombras”.

El cariño y cercanía que tenía con el difunto marido de Carolina Arregui

Rot Sothers llegó a su vida cuando ella tenía 4 años, en 2005. Años más tarde, en 2017, la actriz decidió cambiar legalmente su apellido para llevar el del médico.

Esta decisión marcó el vínculo profundo que los unía como padre e hija. “No puedo dejar de agradecer que me elegiste como tu hija. No puedo dejar de pensar en ti. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero papá”, manifestó la DJ

Además, la actriz también valoró el apoyo recibido tras la noticia: “Gracias a todas las personas que nos han escrito mensajes llenos de amor. Me sorprende y llena el corazón el apoyo de personitas que nunca me imaginé que estarían presentes en un momento así. Se nota que el cariño siempre fue real. De a poquito ya responderé cada uno”.

“Gracias por salvarnos con mamá. Te necesitábamos y llegaste a darnos vida y luz”, finalizó María Jesús en una de sus stories más sentidas.

