EA Sports anunció una interesante alianza con Spotify para FC25

No hay dudas de que EA Sports FC es de los videojuegos más populares en la actualidad, manteniendo también la popularidad y respaldo que ha tenido su saga a lo largo de los años. Esto, recordando que anteriormente era conocido como FIFA.

Con interesantes mecánicas, modos de juegos y su jugabilidad, este simulador ha dejado huella en más de una generación y pretende seguir teniendo ese impacto.

Para eso, pretenden ir implementando nuevas funcionalidades, o al menos probar e intentarlo. Una de ellas tiene relación con la música.

Y si bien con el pasar de los años los fanáticos recuerdan algunas canciones icónicas, esta vez podrían ofrecernos una alternativa para mayor personalización.

Se trata de una nueva función promete revolucionar la experiencia de los videojuegos deportivos. Esto, de la mano de Spotify, con quien se estableció una relación muy interesante.

El servicio de música streaming se unió a Electronic Arts permitiendo a los jugadores escuchar su contenido favorito sin salir del juego.

De todas formas, hay que tener en cuenta que por el momento será implementado en forma de prueba en algunas zonas. Por ahora se encuentra disponible únicamente en Australia y Arabia Saudita.

La característica está dirigida a quienes juegan en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S y cuenten con una suscripción activa a Spotify Premium.

A través de una nueva pestaña ubicada en el menú principal del videojuego, los usuarios podrán acceder a su cuenta para reproducir canciones, podcasts e incluso audiolibros mientras juegan.

La integración no se limita al menú principal: también será posible controlar la reproducción desde el menú de pausa o configuración.

Incluso los jugadores podrán silenciar la banda sonora oficial del juego y sustituirla por su propia música personalizada.

Entre las funciones más destacadas se encuentra la posibilidad de:

Apagar la música del juego y reproducir listas personales.

Visualizar un ícono con la canción en curso en la parte superior de la pantalla.

Cambiar de canción o seleccionar otra directamente desde el menú de pausa.

Eso sí, desde Spotify aclaran que “algunas canciones pueden no estar disponibles por ahora”, lo cual es importante considerar si alguna pista en particular no aparece en el catálogo del juego.

Aunque todavía no hay información oficial sobre una posible expansión de esta función a otros territorios o a usuarios que no tengan la versión Premium del servicio, la iniciativa marca un hito en la integración entre plataformas de entretenimiento y videojuegos.

Por el momento, queda esperar para ver si esta función llegará pronto a más países y se implementará de forma definitiva.