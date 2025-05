Vicepresidenta del Sindicato de Metro apunta a gerencia de seguridad de la empresa por últimos hechos de violencia: “¿Qué están esperando?"

María Destefani, vicepresidenta del Sindicato Metro (unificación del 1 y el 7), se refirió a los hechos de violencia registrados el pasado martes en la estación La Cisterna de Línea 2, por parte de vendedores ambulantes.

La dirigenta sindical partió señalando que “acá, lamentablemente para los trabajadores, los usuarios de esta estación y en general a lo largo de la red, no hay una buena seguridad”.

“Es decir, la administración, la gerencia de seguridad de la empresa, es la que está fallando en este sentido, porque manda a los vigilantes a enfrentar a una cantidad de comerciantes, que son 40 aproximadamente, con solo dos carabineros“, agregó.

“Acá quien debiera hacer el esfuerzo y sacar a los comerciantes es Carabineros, no los vigilantes. Los vigilantes tienen otra labor”, sostuvo Destefani, detallando además, que “el vigilante puede hablar con ellos, pero si no viene carabineros, no hay ninguna acción”.

En esa línea, la vicepresidenta del Sindicato Metro cuestionó la respuesta de la empresa de transporte. “Hoy día mandan grupos tácticos porque ellos enfrentan más al comerciante ambulante. Pero, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué está esperando la gerencia de seguridad? ¿ Que exista acá un accidente, que tengamos un trabajador muerto, que tengamos un trabajador malherido? Porque eso ya ha ocurrido", destacó.

También indicó que “esperábamos que hoy haya más contingencia, que haya más preocupación, que la gerencia de seguridad se haga cargo de lo que está pasando, porque no es tan solo en esta estación, es a lo largo de la red de Metro que hoy día tenemos problemas con los comerciantes”

Finalmente, y sobre un eventual apoyo en el despliegue de brigadistas tácticos, María Destefani afirmó que “el tema es que estas brigadistas tampoco tienen facultades, porque ellos son como un vigilante más, no pueden tomar preso y llevarse a esa gente. Aquí lo que falta y quien controla al comerciante son los Carabineros”, cerró.