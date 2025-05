Rodrigo Echeverría frena a la prensa mexicana en plena conferencia por exclusión de su equipo del Mundial de Clubes

El León de México, donde milita el chileno Rodrigo Echeverría, no tuvo éxito en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la apelación que presentó tras ser excluido del Mundial de Clubes 2025.

El TAS falló en contra del cuadro mexicano y le dio la razón a la FIFA, que decidió excluir al León porque Pachuca también jugará el torneo planetario, y como ambos equipos pertenecen a un mismo dueño (Grupo Pachuca) se incumple una de las reglas del certamen respecto a la multipropiedad.

Rodrigo Echeverría evita responder preguntas sobre el Mundial de Clubes

Este miércoles, Rodrigo Echeverría se presentó en conferencia de prensa y, como era de esperar, las primeras preguntas que le hicieron fueron sobre la exclusión de León del Mundial de Clubes.

Sin embargo, el volante chileno frenó a los periodistas mexicanos y pidió no hablar más del tema. “El Mundial de Clubes ya dejó de ser importante para nosotros. Por mi parte, les pido perdón, no voy a responder nada sobre ese tema”, señaló.

Además, el seleccionado nacional aseguró que no tiene intenciones de irse de León. “Desde que llegué al club me recibieron de muy buena forma. Mi familia se adaptó muy rápido. En mi cabeza no se me cruza todavía salir de León, tengo contrato por tres años. Si Dios quiere y si es posible, poder alargarlo más, la verdad es que estoy muy cómodo acá”, concluyó.