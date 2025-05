“No me resulta para nada cómodo”: Tomás Vodanovic golpea la mesa y aclara rumores sobre supuesta pareja

En medio de crecientes rumores sobre su vida personal, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, decidió romper el silencio y aclarar públicamente que no mantiene ninguna relación sentimental con la periodista María Paz Ortiz, profesional de CNN Chile, con quien se le había vinculado recientemente.

Durante el programa No es lo Mismo, emitido por TEVEX, se mostraron imágenes y se entregaron supuestos detalles de una relación entre el jefe municipal y la comunicadora.

Según el espacio televisivo, ambos se habrían conocido durante una entrevista, y posteriormente habrían sido vistos juntos en lugares como Borde Río.

Además, afirmaron que la periodista habría sido invitada al departamento que los padres del alcalde tendrían en Nueva York, lugar del cual incluso existiría una fotografía compartida en redes sociales.

El alcalde de Maipú desmintió los rumores

Sin embargo, el propio Tomás Vodanovic salió al paso de estos dichos a través de un comunicado oficial, desmintiendo categóricamente la información difundida.

“No me resulta para nada cómodo referirme a mi vida privada, ni creo que debería hacerlo. Es frustrante tener que salir a hablar de esto y no de la pega que estamos haciendo en Maipú. Pero hace semanas han rondado una serie de noticias falsas sobre mí y supuestas relaciones de pareja, ninguna de las cuales es cierta”, expresó.

El alcalde también desmintió cada uno de los detalles mencionados por el programa. “Sobre la última información publicada, no es cierto que tenga una relación de pareja, ni que haya ido a Borde Río, ni que mis padres tengan una propiedad en EE. UU.”, afirmó.

“Tampoco he viajado a Nueva York desde que soy alcalde. Solo lo hice una vez, hace más de 10 años, cuando tuve la oportunidad de estudiar en dicho país”, añadió.

Más aún, realizó una fuerte crítica. “Todo lo publicado es absolutamente falso, y, sin embargo, ha sido replicado por diversos medios de alcance nacional, sin ningún ejercicio mínimo de rigor periodístico, y exponiendo innecesariamente a personas sin medir las consecuencias que esto pueda tener”, sostuvo.

En ese sentido, el líder municipal de Maipú también hizo un llamado a la responsabilidad mediática. “Uno esperaría que ámbitos de la vida privada de una persona no sean noticia, pero si lo van a hacer, que sea con un mínimo de rigor y responsabilidad”, enfatizó.

“Los medios de comunicación cumplen un rol público, y al igual que nosotros, eso deben asumirlo con un mínimo de responsabilidad”, complementó.

Finalmente, Tomás Vodanovic recalcó: “Mi foco ha estado y va a estar siempre en poder hacer bien mi trabajo como alcalde. Procurar realizar una gestión pública honesta y con el foco puesto en que los vecinos de Maipú puedan vivir mejor".

“Y no generar noticias ni distracciones en temas que no tienen ninguna relevancia. Espero que eso pueda ser respetado”, cerró.