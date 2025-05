Aprobación al Presidente Gabriel Boric sufre importante descenso, según la CEP

Esta jornada, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer la Encuesta Nacional de Opinión Pública Nº 93, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2025, el cual mostró un importante descenso en la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric .

Ante la pregunta sobre si se aprueba o desaprueba la forma en que el Presidente Boric está conduciendo su Gobierno, un 22% respondió que la aprueba, bajando 8 puntos porcentuales respecto a la última medición (30%).

En tanto, un 66% desaprueba la labor del Mandatario, aumentando esta en 12 pp. Mientras que un 8% no aprueba ni desaprueba, y un 4% no sabe o no contesta.

Por otro lado, un 60% de los encuestados dijo que “Delincuencia, robos y asaltos” es el tema al que el Gobierno debería poner mayor esfuerzo para solucionar, seguido de Salud (34%) y Educación (27%).

Finalmente, un 16% dice confiar en el actual Gobierno, 3 pp. menos que en la anterior medición (19%).