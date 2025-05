Amaro Gómez-Pablos regresa a la televisión chilena tras años lejos de las cámaras: elogió al canal que lo recibió

El periodista Amaro Gómez-Pablos volvió a TVN en enero de este año con la serie de reportajes Clima de Cambio, emitida por 24 Horas Central y distribuida también en plataformas digitales.

El contenido ha logrado un alto nivel de visualización en YouTube, Instagram y en el sitio web de 24 Horas, donde la serie acumula cerca de un millón de reproducciones.

Uno de los capítulos más recientes, titulado La isla que se convirtió en advertencia mundial, ha captado gran atención al mostrar cómo el cambio climático amenaza la existencia de una isla del Pacífico, que pierde terreno ante la constante subida del océano.

Esta entrega ha sido vista más de 18 mil veces en YouTube, suma más de 655 mil visualizaciones en Instagram y ha generado más de 10.800 interacciones.

“Me ha sorprendido muy gratamente porque significa que a las personas les importa el cambio climático, los temas de sostenibilidad están en su radar. Lo valoran porque es presente y futuro. Un tema muy familiar”, señaló Amaro.

Durante la cobertura, también se han abordado temáticas como la conservación del puma chileno, el turismo submarino orientado a la protección de tiburones y la tala de bosques nativos.

“Lo que no se nombra, no existe. Y lo que no se muestra, se ignora. Por eso el cambio climático debe estar en la televisión pública: para que todos lo vean, lo entiendan y actúen. Porque informar es también proteger, es anticiparse y no solo reaccionar”, enfatizó el periodista.

Se refirió a su regreso a TVN

Este proyecto no solo representa un retorno profesional, sino también un compromiso renovado con el rol informativo y educativo de la televisión pública.

“Me pasa con TVN lo que ocurre con los mejores amigos, no hay tiempo ni distancia… es como si hubiera estado ayer. Estoy muy contento”, dijo el comunicador sobre su regreso.

Clima de Cambio se integra como parte del enfoque actual del Departamento de Prensa del canal estatal, que busca entregar contenido útil y socialmente relevante. El reportaje completo se encuentra disponible aquí (pinchar acá).