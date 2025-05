Vicepresidente de la DC será formalizado por estafa y es investigado por abuso sexual

Gianni Rivera, de 41 años, exgobernador de la Provincia del Marga Marga y actualmente segundo vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano (DC), será formalizado este viernes ante la justicia. La formalización corresponde al delito de estafa, tras ser acusado de emitir presuntamente boletas falsas por un monto cercano a los $35 millones.

Las graves acusaciones provienen de Franco Burgos, de 35 años, quien desde 2015 se había desempeñado como su mano derecha y colaborador cercano. Burgos no solo presentó la denuncia por la supuesta estafa, sino que también lo acusa de presuntos abusos sexuales cometidos en su contra, una acusación que está siendo objeto de una investigación en una causa paralela por parte de la Fiscalía.

En conversación con el medio The Clinic, Franco Burgos entregó detalles sobre la acusación de estafa. Afirmó que entre junio de 2020 y abril de 2021, Rivera le solicitó utilizar su cuenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) “para yo hacer unas boletitas’”. Según Burgos, se emitieron 13 boletas falsas, 11 de ellas a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) por $3 millones cada una, y otras dos a la sociedad Pirotecnia SPA por un total de $1,9 millón. Estas boletas se habrían generado durante la campaña de Rivera a concejal por Viña del Mar, y el dinero, recibido por Burgos y luego enviado a Rivera, nunca habría estado respaldado por un trabajo real. Burgos asegura que una maniobra similar ocurrió en 2016 para la campaña de Rivera a la alcaldía de Villa Alemana, asumiendo que fueron para “alimentar” la campaña dado el “gasto era bien alto”.

Acusación de abuso sexual y reacción del partido DC

Además de las boletas falsas, Franco Burgos compartió con The Clinic experiencias que describe como de presunto abuso sexual. Confesó haber sido testigo de diversas situaciones incómodas en el comando de campaña que, según relata, “me pasaron a mí” más tarde. Sintió que estaba “bajo presión, bajo un sistema como de abuso donde no le podía decir que no, porque o si no, no sé, no iba a ser valorado o no iba a servir laboralmente”.

Relató escenas específicas que fundamentan su denuncia de abuso sexual. Recordó un trayecto en vehículo durante la campaña de Villa Alemana en 2016, donde él conducía y presenció una escena sexual en el mismo auto. “Situaciones así fueron pasando semanalmente en el comando donde yo era testigo. Obviamente yo no podía hablar, no podía decir nada, tenía miedo en ese momento”, expuso, calificando la situación como un “abuso de poder”. También recordó ocasiones en casa de Rivera, donde le decía que “tomáramos la última piscola para compartir”. Describió un incidente en el que se dirigió al baño y Rivera abrió la puerta “sin mi consentimiento” dos veces, asegurando que no fue la primera ni la última vez que esto ocurrió. Por estos hechos, presentó una denuncia formal, que se mantiene en investigación. The Clinic consignó que Gianni Rivera no estuvo disponible para contestar las preguntas relativas a estas acusaciones para el reportaje.

Cabe señalar que hubo un intento de negociación cuando Burgos decidió presentar la denuncia. Con asesoría de un exdetective, se dio una “pseudo-negociación” con el abogado de Rivera (un amigo de él), Nicolás Guzmán, donde se habría acordado que Burgos retiraría la denuncia a cambio de $8 millones. Sin embargo, ante una citación a declarar a la PDI, Burgos cambió de opinión y durante nueve horas contó todo, incluyendo tanto los presuntos abusos como los problemas con las boletas, según cita el medio. Por otro lado, el actual abogado de Rivera en la causa de boletas, Pablo Gómez Niada (exfiscal), señaló que casi la totalidad del monto presuntamente defraudado a la PUCV ($34,9 millones) ya habría sido devuelto a la casa de estudios mediante un acuerdo reparatorio.

Ante la publicación de estas acusaciones, la directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano emitió una declaración pública. Informaron que, “En forma inmediata, y solicitado por él mismo, se le ha suspendido el ejercicio de todas sus funciones como Vicepresidente Nacional mientras se recaban los antecedentes respectivos de lo señalado en el reportaje periodístico”.

Además, señalaron que en la audiencia de formalización de este viernes se discutirá una solicitud de sobreseimiento en el ámbito penal, la cual resolverán los tribunales. Finalmente, anticiparon que, “En el ámbito politico desde ya anticipamos que el criterio del Partido Demócrata Cristiano es que no es compatible la permanencia en la directiva nacional con la formalización de delitos, sin perjuicio de otras medidas que correspondan”.