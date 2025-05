“Un equipo que lo hizo tan bien el año pasado no se puede equivocar tanto”: la resignación de Arturo Vidal ante el presente de Colo Colo

Arturo Vidal, como siempre, enfrentó a la prensa tras el partido de Colo Colo, aunque, a diferencia de otras ocasiones, se mostró bastante más apesadumbrado.

Todo, evidentemente, condicionado por la goleada que sufrieron ante Fortaleza. “Veníamos con mucha rabia para revertir esto, pero fue un partido malísimo para nosotros. Se revierte jugando, ganando, pero va a ser difícil asimilar lo que pasó. Nadie esperaba esto, sabemos la calidad de jugadores que tenemos, duele mucho”, explicó.

“Todavía nos queda chance de clasificar a la Sudamericana, vamos a trabajar duro, pensar bien lo que se hizo hoy. Un equipo que lo hizo tan bien el año pasado no se puede equivocar tanto y lo sabemos, por eso duele tanto”, planteó, evidenciando que el foco tendrá que estar a nivel local ante sus resultados en Copa Libertadores.

“Se nos complicó muchísimo, ya no depende de nosotros. Tengo fe cuando la responsabilidad es de nosotros y ya no la tenemos. Hay que pensar en Limache, clasificar en Copa Chile, pensar en ganar los dos torneos, ahí no hay excusa”, dijo, lamentando que los fanáticos albos no hayan podido entrar a la cancha.

“Le pido disculpas a la gente que vino a estar acá, se merecen nuestro respeto. Esto lo vamos a levantar y prometo que el Campeonato Nacional será de nosotros”, remarcó Arturo Vidal, desmintiendo que Jorge Almirón se vaya del club.

“Lo tomaron mal. ¿Cómo se va a ir un entrenador que le dio tanto a Colo Colo? Solo dijo que los ciclos se terminan. Firmó contrato, está feliz acá, los entrenamientos siempre son al máximo. Es muy difícil que abandone el marco, es nuestro motor, nos ayuda a preparar los partidos. Los jugadores estamos al debe, no él", cerró Arturo Vidal.