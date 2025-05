“Se nos acabó la plata”: club del fútbol chileno asume dura crisis económica y pide ayuda para seguir compitiendo

Deportes Melipilla atraviesa por una dura crisis económica que hoy complica su participación en el torneo 2025 de la Segunda División Profesional.

Al interior del club, reconocen que la situación es muy compleja, y que necesitan buscar más recursos para seguir compitiendo en la categoría de bronce del fútbol chileno. Así lo comentó el presidente de los “Potros”, José Castillo.

“Esto viene así desde el campeonato 2024, que se vio alterado por no disponer como directores de mayores recursos y no contar con mayores apoyos, donde hago un mea culpa, al ser la cabeza de esto. Siempre he buscado ser transparente con el hincha melipillano y la verdad es que estamos muy complicados económicamente, nos encontramos en búsqueda de recursos que son cada vez más escasos”, señaló Castillo a través del sitio web oficial de Deportes Melipilla.

“Desde el año 2023 venimos haciendo grandes esfuerzos para cumplir con todas las obligaciones y subsanar deudas que arrastra el club, pero lamentablemente no nos alcanzó, se nos acabó la plata y estamos pagando por eso. La división es muy dura a nivel económico como bien sabrán y lo hemos dado todo por Deportes Melipilla”, agregó el mandamás del club.

Además, Jose Castillo destacó los aportes económicos de la agrupación de hinchas “Potros por el Potro”, sobre todo para costear los viajes del plantel. “En este año tan complicado, sin tanta presencia de auspiciadores y participación de accionistas a nivel económico, aparece esta agrupación que ama a nuestro club y solventa gastos semana a semana, mediante diversas actividades. Ante esto, como dirigencia estamos muy agradecidos”, indicó.

Por último, el presidente de Deportes Melipilla afrontó las críticas de los hinchas en contra de la dirigencia. “Por mi parte, las críticas siempre serán aceptadas y considerando la situación actual del club, creo que el único camino es trabajar todos juntos. Los invito a colaborar con las campañas que van en apoyo al club, compre su entrada, abónese, cualquiera de estos métodos nos sirve para sacar adelante esto”.

A la fecha, los “Potros” se encuentran en el penúltimo puesto de la tabla del torneo 2025, con siete puntos, uno más que el colista, Santiago City.