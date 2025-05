“Muchos me fallaron, sentí que no servía para nada”: El potente mensaje de Cristóbal Campos en medio de su recuperación

Cristóbal Campos sigue trabajando en su proceso de recuperación luego de sufrir la amputación de su pie y parte de la pierna derecha tras el accidente de tránsito que protagonizó en septiembre de 2024.

Actualmente, el exarquero de San Antonio Unido cuenta con una moderna prótesis que fue financiada gracias a los aportes de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y el Sindicato de Futbolistas Profesional (Sifup).

De hecho, el formado en la U sorprendió el mes pasado al mostrarse entrenando en compañía del Sifup, en una imagen que no solo alegró al entorno del jugador, sino que a todos los fanáticos del fútbol.

En ese escenario, Campos publicó una sentida reflexión en sus redes sociales, donde además de agradecer a Luis Marín por acompañarlo en algunas sesiones de entrenamientos, apuntó a los “muchos que se fueron” y “que quisieron solo figurar”.

“Ya van cuatro meses durísimos. Trabajando a mil, caminando hacia adelante por un objetivo. Con pocos que quedaron, muchos que se fueron, que quisieron solo figurar”, escribió el portero a través de una historia de Instagram.

“Ofreciendo mediáticamente algo del cual no podían cumplir, pero aquí estamos con guantes, zapatos, ante una nueva realidad. Pero lo único que me hace feliz es volver hacer lo que amo en una cancha“, agregó.

En esa línea, agradeció el apoyo de Marin, actual secretario del Sifup y exguardameta: “Luis Marín, incondicional compañero, amigo fundamental en todo para mi proceso. Vamos noma!”.

Luego, en otra publicación, Cristóbal Campos señaló que: “Muchos me fallaron, me traicionaron. Una mujer me rompió el corazón. Perdí gente que amaba. Sentí que no servía para nada... Uno de mis propósitos en esta vida es ayudar a quien más lo necesita”, sentenció.

