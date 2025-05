“Le gritó a su cómplice que me matara”: hombre de 72 años es víctima de violento robo de su auto en Ñuñoa

Este lunes a las 17:20 horas, un adulto mayor de 72 años fue víctima de un violento robo en la comuna de Ñuñoa. El hombre, que salía de su casa en su SsangYong Tivoli, se detuvo brevemente para cerrar el portón de su propiedad cuando dos jóvenes se le acercaron.

Los delincuentes, a rostro descubierto y a pie, se subieron rápidamente al vehículo, y uno de ellos lo amenazó con un cuchillo.

En el momento del robo, el afectado intentó resistirse, pero fue amenazado de muerte. “Yo me iba encima de él, y le grita al fulano, al cómplice, que me matara. No sé cuáles serían las intenciones, pero de ahí arrancaron”, relató el hombre, quien temió por su vida y se echó atrás.

La nieta del señor, quien se encontraba dentro de la casa, escuchó el sonido del auto arrancando y salió a ver qué ocurría. “Escuché el arrancazo del vehículo y salí a ver qué pasó. Mi abuelo estaba en shock”, comentó, añadiendo que este tipo de situaciones ya se han vuelto recurrentes en el sector. “Ni siquiera hace una semana pasó un suceso similar, de las mismas características: dos tipos caminando, uno con cuchillo”, destacó.

“Estas personas se suben al automóvil”

El Comisario Gonzalo Urquejo Cruz, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente, confirmó que los delincuentes habían merodeado por la zona antes de atacar. “Dos personas que transitaban por el sector se percatan de que la víctima deja estacionado su vehículo afuera de su domicilio. Al descender para cerrar el portón, estas personas se suben al automóvil intentando robarlo”, explicó.

El comisario también confirmó que el vehículo no tenía seguro ni sistema de rastreo GPS, lo que dificulta la recuperación del mismo. La investigación sigue en curso para dar con los responsables.

Aunque no se han reportado otros robos con estas características en la zona, las autoridades no descartan que los delincuentes puedan estar vinculados a otros hechos delictivos cercanos. “Hasta el momento no manejamos otros robos de similares características en el sector, pero no descartamos que puedan existir”, señaló Urquejo.