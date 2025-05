La formación que prepara la U para recibir a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores

Universidad de Chile recibirá Estudiantes de La Plata este miércoles por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En calidad de local, los azules buscarán estirar su invicto en el torneo para seguir liderando el Grupo A.

Sin embargo, en la U asoma una sensible baja. Se trata de Charles Aránguiz, quien presentó problemas físicos y no entrenó a la par de sus compañeros. En el caso de que el “Príncipe” no alcance a recuperarse para el partido, Gustavo Álvarez ya eligió a su reemplazante: Gonzalo Montes.

Según pudo conocer ADN Deportes, el DT de los azules probó al ex Huachipato en el medio campo, junto con Marcelo Díaz e Israel Poblete.

De momento, ese sería el único cambio en la formación que prepara Universidad de Chile para enfrentar a Estudiantes de La Plata este miércoles.

Así las cosas, el probable once titular de la U sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormázabal y Matías Sepúlveda por las bandas; Marcelo Díaz, Israel Poblete y Gonzalo Montes en el medio campo, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en delantera.