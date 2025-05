“Es un momento de reflexionar”: Jorge Almirón afronta la goleada de Colo Colo ante Fortaleza

Jorge Almirón hizo un duro análisis en torno a la derrota de Colo Colo ante Fortaleza, planteando que la caída no pasó por un tema de actitud.

“No se puede separar nada. El partido arrancó muy parejo, tuvimos las primeras aproximaciones nosotros y después, por errores propios, nos hicieron pagarlo. Cada error que cometimos fue gol. Es un momento de reflexionar, no quiero decir mucho más”, dijo, abordando su continuidad en el club.

“La derrota nos duele a todos, tengo que evaluar bien todo. Es fácil buscar culpables, pero me hago cargo de la derrota”, comentó el argentino, sin explicitar su continuidad en el cargo y planteando su molestia por el desarrollo del compromiso.

“Fue un partido duro, no nos salió nada. Cada vez que cometimos un error, nos hicieron goles. Agarraron confianza, la cabeza empieza a jugar, no necesitaban apurar, manejaron la pelota y se les hizo el partido holgado. Es un partido muy difícil de analizar. Nos pasaron todas hoy. Nadie esperaba este resultado, hay que asumirlo”, explicó Jorge Almirón, asegurando que el hecho de no haber sumado tantos partidos en el último tiempo no fue factor.

“No tiene que ver con la falta de competitividad. Hubo errores no forzados. Necesitábamos hacer un partido largo y fue todo catastrófico, salió todo mal. Hoy estoy con mi equipo. Lo que se vio no fue bueno, pero confiaba en el armado”, cerró en conferencia de prensa.