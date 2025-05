Antony, estrella del Betis, ensalzó la figura de Manuel Pellegrini: “Es un entrenador realmente increíble”

Antony, figura del Betis de Manuel Pellegrini, llenó de elogios al técnico chileno tras su gran presente con el conjunto sevillano.

“Me llamó estando en Inglaterra. Es un entrenador realmente increíble por la historia que tiene, por los clubes que ha pasado. Por los títulos que tiene. Cuando llegué aquí, desde el primer día, me dio una confianza y una libertad”, aseguró el ariete.

En esa línea, sostuvo que Pellegrini “me dice que lo más importante es que sea feliz. Me deja tranquilo y entro tranquilo a los partidos. Me dice que no haga veinte jugadas; pero sí tres o cuatro importantes. Pellegrini habla lo justo, es muy bueno por el ambiente que crea y la relación que tiene con todos”.

Consultado sobre la posibilidad de extender su estadía en el elenco andaluz, Antony indicó: “Es muy temprano, yo no sé lo que va a pasar, pero estoy muy feliz aquí”.

Finalmente, el delantero cerró diciendo que “me he encontrado conmigo disfrutando en el fútbol. Es muy loco lo de ahora. Yo sé el talento que tengo, por lo que prioricé ir a donde sabía que iba a ser feliz”.