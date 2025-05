Jannik Sinner tras su retorno al circuito en el Masters 1000 de Roma: “Es un torneo con muy pocas expectativas”

El número uno del mundo, Jannik Sinner, habló con conferencia de prensa tras su retorno al circuito en el Masters 1000 de Roma.

Consultado sobre cómo ha sido la recepción al volver al certamen itálico y ver a algunos jugadores que quizá no habías visto en mucho tiempo, indicó: “En general, es un torneo con muy pocas expectativas. En cuanto a los resultados, no lo sé. Lo que me falta es una respuesta completa sobre mi nivel. Eso se irá dando poco a poco con el tiempo”.

En esa línea, añadió que “después del partido de la primera ronda, tendré una buena idea de dónde estoy. Hablando con los jugadores, acabo de llegar hace 45 minutos. No he visto a muchos. Estuve hablando con algunos. De momento, todo bien. Pero no he visto a la mayoría”.

Finalmente, cerró manifestando: “Es una sensación extraña al principio, estar rodeado de tanta gente y tanta atención. Pero es agradable estar de vuelta. Mi equipo y yo estamos muy contentos”.