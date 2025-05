Histórico rostro de CNN denunció que fue sacado de emblemático programa “Me trataron como las hue...”

Es una denuncia fuerte. Una donde Fernando Paulsen entregó detalles de su abrupta salida de Tolerancia Cero tras la decisión de CNN.

El periodista contó su verdad a Vergara 240, donde dio detalles de lo que ocurrió entre él y sus empleadores, tras 18 años liderando el espacio.

“En términos estrictos, me sacaron de Tolerancia Cero, no salí. Me dijeron que estaban pasando por un momento muy apretado (…), que me iban a bajar el sueldo como a todos los demás, a lo que yo no puse ningún tipo de problemas“, reveló.

Y agregó que “cuando me informan que yo salgo, es decir, que me quedo solamente con Última Mirada, reconozco que debe ser uno de los golpes más fuertes que he recibido. Tolerancia Cero era casi mi piel (…)“.

El reportero manifestó que “yo fui de los pioneros y era el único que quedaba. Fue un golpe muy fuerte. Es un programa que nació en mi pasada por Chilevisión (...) y yo era el único que quedaba de la vieja guardia”.

“Espero que CNN reorganice las cosas y se maneje bien. Yo seguiré trabajando ahí, porque le tengo un cariño afectuoso e histórico. Pero creo que me trataron como las hue...”, cerró.