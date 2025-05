“Dejemos de llamar a este tipo de partidos ‘clásicos’”: Claudio Borghi barrió con el partido entre la U y la UC

Hasta el quinto minuto de tiempo agregado, el pasado sábado la Universidad de Chile y la Universidad Católica disputaban un partido para los bostezos en el Estadio Nacional.

Por la décima fecha de la Liga de Primera, azules y cruzados chocaron en Ñuñoa en un duelo donde solo Rodrigo Contreras supo marcar la diferencia para los laicos ante su clásico rival universitario.

“Dejemos de llamar a estos partidos clásicos. Antes, porque la pelota picaba mal, la cancha perfecta, y ahora dicen que la pelota picaba poco. Se empezaron a tirar al piso, empezaron a discutir”, dijo Claudio Borghi.

El ex entrenador de Colo Colo y La Roja, entre otros, comentó que no le gustó nada el partido entre las universidades debido al bajo nivel de ambos en cancha: “la U pateó tres veces al arco y Católica no pateó al arco, yo digo a los tres palos. Entonces dejemos de llamar clásicos a partidos que son aburridos”, sostuvo.

Agregó que “no voy a defender a (Tiago) Nunes, pero hubiese planteado el partido algo parecido, ahora sí, con ambiciones de llegar al arco rival. La U es el mejor equipo de Chile y no hay duda, no solo a nivel nacional, sino que además internacional”, cerró el hoy comentarista deportivo.