“Después de mi contrato voy a parar; no sé si me voy a retirar, pero me tomaré un descanso”

Desde su llegada a Inglaterra en 2016, Pep Guardiola está atravesando su peor temporada al mando del Manchester City. Eliminado en los playoffs de la Champions League y lejos de la lucha por el título de la Premier League, que ya consagró a Liverpool, al técnico español solo le queda pelear por la FA Cup, donde jugará la final ante Crystal Palace.

En ese escenario, el exentrenador de Barcelona y Bayern Múnich sorprendió este viernes al mundo del fútbol al confesar qué pasará con su futuro una vez que cumpla su contrato con los “Citizens”, el cual renovó hace pocos meses y finaliza en junio del 2027.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a retirar, pero me voy a tomar un descanso. Cómo quiero ser recordado, no lo sé”, confesó Guardiola en una entrevista para la serie de “Encuentros Premier League” de ESPN.

Continuando con su explicación, que surgió a través de una pregunta acerca del legado que quiere dejar, remarcó: “Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City se la pasaron bien viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados”.

Finalmente, Pep Guardiola cerró su respuesta con una profunda reflexión: “Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y chau: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo".

“Te diría que lo más importante no es lo que la gente piense de ti. Después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador, no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa”, sentenció.