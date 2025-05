Superestrella de Marvel revela por qué no volvió a su rol en Los Vengadores: “¿Creyeron que valgo la mitad porque me atropellaron?"

El actor Jeremy Renner, conocido por interpretar a Hawkeye en el universo Marvel, explicó por primera vez por qué no habrá —al menos por ahora— una segunda temporada de la serie de Disney+ centrada en su personaje.

En una entrevista con el pódcast High Performance, el artista confesó que rechazó volver al rol luego de que le ofrecieran la mitad del salario que recibió en la primera entrega.

“Me ofrecieron hacer la temporada 2 y me ofrecieron la mitad del dinero”, relató el actor. “¿Pensaron que soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Tal vez por eso quieren pagarme la mitad de lo que gané la primera vez”, comentó con ironía, aludiendo al grave accidente con un quitanieves que sufrió en enero de 2023.

Ampliar

Renner fue hospitalizado con múltiples lesiones tras ser aplastado por su Sno-Cat —una máquina de más de seis toneladas— mientras intentaba ayudar a su sobrino en medio de una tormenta de nieve en Lake Tahoe. El accidente le provocó fracturas en 14 costillas, además de daños en piernas, hombros y pecho.

“Esto no es culpa de Marvel, ni siquiera de Disney como tal. Son los contadores que buscan ahorrar hasta el último centavo”, dijo Renner, señalando que no pidió más dinero, sino simplemente recibir lo mismo que en la primera temporada. “Tuve que defenderme. Es triste, porque amo al personaje y me gustaría volver a interpretarlo”, agregó.

Pese a la decepción, Renner no cerró del todo la puerta a una posible vuelta. “Tal vez mi cuerpo me está agradeciendo que no lo haya hecho ahora. Pero ya veremos en el futuro”, señaló.

La primera temporada de Hawkeye, estrenada en 2021, fue protagonizada junto a Hailee Steinfeld y Florence Pugh, y tuvo buena recepción tanto de crítica como de audiencia. Marvel aún no ha respondido públicamente a las declaraciones del actor.