“Si no te encuentras bien en Chile...”: presidente de Vélez aseguró que buscará el regreso de Claudio Aquino

Colo Colo no lo pasa bien. Esta semana, el ‘cacique’ conoció el duro castigo que le aplicó Conmebol por los violentos desórdenes en el duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores.

De aquello se tomó el mandamás de Vélez Sarsfield para aventurar un posible regreso de Claudio Aquino al ‘fortín’. Fabián Berlanga aseguró que se contactó informalmente con el volante para repatriarlo.

“Le acabo de escribir y le dije ‘si no te encontrás bien en Chile, en junio nos sentamos a hablar nuevamente de un contrato‘”, dijo el presidente de Vélez.

En su respuesta, el trasandino no dejó nada claro: “‘Sos genio, crack’, y no me respondió más”, comentó, asegurando además que intentó retenerlo en Vélez antes de emigrar a Colo Colo: “Yo si hubiera podido lo retenía, pero la decisión la tenía él”.

Colo Colo se prepara para, este viernes, darle el vamos a la décima jornada de la Liga de Primera 2025, cuando visite en Quillota a Deportes Limache, para luego emigrar a Brasil, donde se verá las caras con Fortaleza por la Copa Libertadores, aquello la próxima semana.