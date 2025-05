Presidente Boric por el Día del Trabajador: “Chile depende de sus trabajadores y tenemos que tratarlos bien”

Santiago

Este jueves 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el Presidente Gabriel Boric encabezó una actividad en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde repasó los avances en materia laboral de su administración y reconoció el aporte de gobiernos anteriores.

En el acto estuvieron presentes dirigentes gremiales y las candidatas presidenciales Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (Chile Vamos).

“Esto no es una agenda a matacaballo del gobierno que viene… Además, no tenemos mayoría parlamentaria. No podríamos hacerlo sino dialogando. Y lo hacemos conscientes de que esto parte gracias a que hubo otros que avanzaron antes que nosotros”, expresó el Mandatario.

Boric mencionó hitos de otras gestiones, señalando: “Pienso en la primera reducción de la jornada laboral del Presidente Lagos. Pienso en la reforma laboral del Presidente Aylwin. Pienso en la PGU del Presidente Piñera. Pienso en todo lo que avanzó en materia de derechos sociales la Presidenta Bachelet. Entonces, insisto, no estamos partiendo de cero y esto es con mucho diálogo”.

En cuanto a los logros de su administración, destacó: “Hemos avanzado en hartas cosas durante nuestro gobierno, en tres años ha habido avances importantes. Logramos una reducción de la jornada semanal a 40 horas. El salario mínimo, no recuerdo de cuando había sido el periodo de 4 años en donde ingresáramos las 4 veces al parlamento con acuerdo entre Gobierno y CUT, hemos tenido diferencias, pero todos pusimos el interés de Chile por delante. Logramos subir el sueldo mínimo a más de los 500 mil pesos, dialogando con trabajadores, empleadores y también con las pymes”.

El Presidente también remarcó la importancia de reconocer el aporte de quienes sostienen el país: “Son los obreros, campesinos, temporeras (...) los que hacen posible que día a día Chile crezca. Chile depende de sus trabajadores y tenemos que tratarlos bien, tenemos que entender la dignidad que se refiere al trabajo y actuar en consecuencia”.

Finalmente, cerró con un diagnóstico crítico: “No estoy contento con la tasa de desempleo que tenemos, creo que es una tasa de desempleo alta para lo que puede Chile”.