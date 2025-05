Nicolás Jarry valora su épico triunfo en Estoril: “Me va dando pequeñas gotas de confianza que he estado buscando”

Nicolás Jarry (57° del ranking ATP) volvió a festejar este jueves y se instaló en los cuartos de final del Challenger 175 de Estoril, en Portugal, luego de remontar un increíble partido frente al local Gastão Elias (339°).

El tenista chileno tuvo una épica reacción el último set del partido y logró dar vuelta épicamente un 5-2 en contra para terminar imponiéndose sobre el luso por parciales de 6-2, 4-6 y 7-5, en dos horas y 18 minutos de juego.

Tras el encuentro, “Nico” entregó sus sensaciones y valoró la remontada que concretó ante Elias. “Estoy muy contento con el inicio del partido y al final sobre todo, que fueron grandes momentos del juego”, inició comentando.

En esa línea, señaló que “pude hacer de buena manera lo que necesito hacer. Después hubo un pequeño ajuste durante el segundo set y principio del tercero, pero lo logré hacer y eso es lo que más cuenta”.

“Son partidos muy diferentes y lo hace un poco más duro estar con gente local, donde no tiene expectativas y por momentos juega a un gran nivel. Hay que aceptarlo y tratar de implementar el juego propio donde lo pude hacer al inicio y al final”, añadió.

Por último, Nicolás Jarry valoró su segunda victoria consecutiva en Estoril y apuntó que “es otro partido más donde tengo que seguir sumando y me va dando pequeñas gotas de confianza que he estado buscando. Me pone muy feliz de tenerlas”.