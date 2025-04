Un delicado episodio médico llevó a Laura Prieto a cancelar un ansiado viaje. La exintegrante de Calle 7 y Yingo compartió en redes sociales que, tras meses de planificación, no podrá visitar Turquía y Egipto debido a un complejo cuadro de salud que se ha intensificado en las últimas semanas.

La noticia fue comunicada a través de Instagram, donde la uruguaya compartió tanto un texto como un emotivo video para explicar en detalle lo sucedido.

“Hoy quiero contarles que, lamentablemente, no podré realizar el viaje a Turquía y Egipto que tanto soñaba. Desde enero he estado enfrentando un desajuste hormonal y una serie de infecciones urinarias que me han afectado mucho en mi salud física y emocional”, escribió la también cantante.

En ese mismo mensaje, agregó: “Estos últimos días los síntomas empeoraron, y entendí que lo más importante ahora es parar y cuidarme“.

Los detalles del complejo malestar médico de Laura Prieto

A través del video, Laura entregó más detalles. “Como muchos saben, yo llevo meses preparando el viaje de mis sueños, que es conocer Turquía y Egipto, de la mano de la agencia Atacama Extrema. Sin embargo, estas últimas semanas no me he sentido al 100, y me sometí a algunos exámenes”, explicó.

“Y voy a ser bien sincera con lo que voy a decir ahora, porque también es difícil para mí porque son cosas delicadas. Pero bueno, lo he contado varias veces en las redes sociales, que yo, por un problema genético que tengo, suelo hacer infecciones urinarias a repetición ”, añadió.

Sobre el agravamiento de los síntomas, detalló: “Esta última vez han sido muchas más de lo normal. He tenido problemas hormonales. La semana pasada me sometí a varios estudios, exámenes. Acá tengo recetas, estoy con tratamientos antibióticos”.

Además, reveló un hallazgo preocupante: “La última ecografía que me hice arrojó que tengo un problema en el útero, así que, por lo tanto, tengo que terminar mi tratamiento de infección. Y someterme a varios estudios, someterme a una biopsia”.

Intentando tranquilizar a sus seguidores, agregó: “Aparentemente, no es nada de gravedad absoluta, así que no quiero que tampoco se preocupen, se alarmen, pero sí requiere mi atención total”.

Sobre la decisión de no viajar, explicó: “Hacerlo en la situación que estoy, que estoy propensa a infecciones, con defensas bajas, con estudios a revelar... E irme de viaje tres semanas, sería muy riesgoso”.

Finalmente, Laura Prieto agradeció a su entorno cercano: “A veces la salud nos hace esta pasada y bueno, la salud está primero (...) También agradecer a mi círculo cercano, a mis amigos, a mi pareja, que estuvieron ahí apoyándome porque no han sido días fáciles para mí tomar esta decisión”.